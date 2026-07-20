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Litvanya: Rusya, Baltık bölgesi ile Polonya'yı en yakın hedef olarak görüyor

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Litvanya Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyemediğini, yeni bir tırmanış için Baltık bölgesi ve Polonya'yı hedef olarak gördüğünü belirtti. Litvanya, olası tehdide karşı altyapı güvenliğini artırırken, NATO ile koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, Ukrayna'da planladığı gibi ilerleyemeyen Rusya'nın yeni bir tırmanış ve zafer arayışında olduğunu, bu kapsamda Baltık bölgesi ile Polonya'yı "en yakın hedef" olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Kaunas, Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta planladığı gibi ilerleyemediğini ve zafer kazanamadığını belirten Kaunas, ülkede patlamaların yaşandığını, yakıt sıkıntısı görüldüğünü ve Rus toplumunun Kremlin yönetimine vadedilen zaferin neden gerçekleşmediğini sormaya başladığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin'in yeni bir tırmanışa ve zafere ihtiyaç duyduğunu savunan Kaunas, bu durumda Baltık bölgesi ile Polonya'nın "en yakın hedef" olduğunu dile getirdi.

Litvanya'nın olası tehdide karşı son dönemde kritik ulaşım ve enerji altyapısındaki güvenlik önlemlerini artırdığına dikkati çeken Kaunas, köprüler, trafo merkezleri, gaz tedarik sistemleri ve iletişim merkezlerinin korunmasının güçlendirildiğini söyledi.

Kaunas, güvenlik önlemlerinin yanı sıra Rusya'nın olası eylemlerine karşı ek acil durum planlarının da önceden hazırlandığını kaydetti.

Durumun istihbarat verileri doğrultusunda sürekli değerlendirildiğini ve alınacak tedbirlerin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde yürütüldüğünü dile getiren Kaunas, Litvanya'nın Rusya'yı kışkırtmayı amaçlamadığını ancak NATO ve Avrupa Birliği üyesi olarak savunmasını, askeri kabiliyetlerini ve Batı ile bütünleşmesini güçlendirdiğini vurguladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da istihbarat bilgilerinin Rusya'nın NATO'nun birliğini test etmek amacıyla Polonya veya Baltık ülkelerinde provokasyonlar planlıyor olabileceğine işaret ettiğini açıklamıştı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise benzer uyarıda bulunmuş, Polonya topraklarında olası provokasyonlara ilişkin "Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz. Bunu bildiğimizi açıkça söyleyerek, onları bu girişimlerden etkili şekilde caydırmak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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