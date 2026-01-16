Haberler

Litvanya Dışişleri Bakanı, Grönland'da askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ülkesinin Grönland'da düzenlenecek askeri tatbikatlara katılmayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Budrys, müttefiklerle iş birliği yaparak, uluslararası tatbikatlara katılımın önemini vurguladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Budrys, ulusal radyoya yaptığı açıklamada, Litvanya'nın güvenlik odağının yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Müttefiklerle yurt dışında düzenlenen tatbikatlara katılımın gündemde kalması gerektiğini ifade eden Budrys, Grönland'da düzenlenecek askeri tatbikatlara katılmakla ilgili, "Bunu kesinlikle değerlendirmeliyiz. Bu tatbikatlar olacak, ardından devam niteliğinde tatbikatlar gelecek ve bir tatbikat döngüsünden söz edeceğiz." dedi.

Litvanya'nın katkı sunabileceğini belirten Budrys, müttefiklerin ihtiyaç duyması halinde harekete geçmeye hazır olunması gerektiğini vurguladı.

Budrys, "Bence böyle bir ihtiyaç varsa bu, mutlaka gündemde olmalı. Elbette müttefiklerle istişare ederek ve bunun nasıl etkili şekilde yapılacağını değerlendirerek." diye konuştu.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
