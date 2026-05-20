Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görülen şüpheli İHA paniğe neden oldu

Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınında tespit edilen şüpheli insansız hava aracı nedeniyle hava alarmı verildi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan sığınaklara götürüldü. Alarm seviyesi kırmızıya yükseltilirken, havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde ülkenin Belarus ile sınır hattına yakın bölgelerde radar izi tespit edilmesinin ardından NATO Baltık Hava Polisliği görevini devreye soktu ve halka acil uyarı mesajları gönderdi.

Yetkililer, Ignalina, Utena, Zarasai ve Svencionys bölgelerinde görülen hareketlilik sonrası alarmın Vilnius ve çevresine genişletildiğini açıkladı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, Vilnius bölgesi üzerinde bir İHA görüldüğünü doğruladı.

Halka gönderilen mesajlarda sığınaklara veya güvenli alanlara geçmeleri talep edilirken, Vilnius bölgesindeki alarm seviyesi daha sonra, acil tehdit seviyesi olan "kırmızı"ya yükseltildi.

Hava alarmı nedeniyle Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı personeli, Başbakan Inga Ruginiene ve Meclis'te milletvekilleri de sığınaklara götürüldü.

Öte yandan, Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası, hava sahası alarmı nedeniyle kapatılmasının ardından yerel saatle 11.00 civarında yeniden açıldı.

Bazı bölgelerde tren seferleri de kısa süreliğine durdurulurken, Vilnius tren garındaki yolcular tahliye edildi. Demir yolu trafiği ilerleyen saatlerde yeniden normale döndü.

Litvanya ordusundan yapılan açıklamada, "Bu olay, son günlerde Letonya ve Estonya'da gördüğümüz durumlara benziyor. Halkı uyarmak standart bir önleyici tedbirdir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
