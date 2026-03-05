Haberler

Litvanya, ABD'nin İran'a yönelik operasyonları için topraklarını kullanıma açabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Raimundas Vaiksnoras, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonları için Litvanya topraklarının kullanılmasına izin verebileceklerini duyurdu. İran'ın nükleer hedeflerine yönelik saldırıları meşru bulan Vaiksnoras, bu tehdidin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Raimundas Vaiksnoras, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD askeri uçaklarının Litvanya topraklarını kullanmasına izin verebileceklerini belirtti.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Vaiksnoras, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, İran'ın nükleer hedeflerini sınırlamak amacıyla meşru olduğunu savundu.

Vaiksnoras, İran'ın Rusya tarafından güçlü şekilde desteklendiği değerlendirmesinde bulunarak, "İran giderek hepimiz için, tüm Batı ve demokratik dünya için bir tehdit haline geliyor. Bence bu tehdit kök salmadan ve Orta Doğu'ya hakim olmaya başlamadan önce alınmış zamanında bir karardı." dedi.

Litvanya'nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını diplomatik, ekonomik ve bilgi alanında destekleyebileceğini belirten Vaiksnoras, destek kapsamında ABD askeri uçaklarının Litvanya topraklarını kullanmasına izin verilmesinin de yer alabileceğini kaydetti.

Vaiksnoras, böyle bir kararın nihai olarak ülkenin siyasi liderleri tarafından verileceğini vurguladı.

Orta Doğu'daki çatışmanın özellikle hava savunma tedariki açısından Ukrayna'daki savaştan dikkati başka yöne çekme riski taşıdığına işaret eden Vaiksnoras, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini sürdürme sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
12 bin kişilik stadyum da savaşa boyun eğdi

Dev stadyum da savaşa boyun eğdi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış

Çöpteki manzara isyan ettirdi: Ambalajları bile açılmamış
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı