Genç boksör Ela Ecrin Oşak, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor

İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi milli boksör Ela Ecrin Oşak, olimpiyatlarda kadınlar boks branşında en genç şampiyon olmayı hedefliyor.

Küçükçekmece Atakent Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Ela Ecrin Oşak, muaythai branşında 2021-2023 yılları arasında üst üste 3 kez 67+ kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Daha sonra boksa yönelen Oşak, 2025 yılı nisan ayında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar 80 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçildi.

Oşak, aynı yıl aralık ayında ise Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda U17 kategorisinde 80 kiloda Avrupa ikinciliği elde etti.

Genç sporcunun antrenörlüğünü, okuduğu lisenin rehber öğretmeni, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan babası Turgay Oşak yapıyor.

Ela Ecrin Oşak, AA muhabirine, babasının teşvikiyle küçük yaşlarda spora başladığını, muaythai ve kick boks yaptıktan sonra boksa yöneldiğini söyledi.

Boksun kendisine daha çok hitap ettiğini düşünmeye başladığını ifade eden Oşak, "Boksta önümün daha açık olduğunu fark ettim. Çünkü katıldığım ilk turnuvada Türkiye birincisi oldum. Aynı zamanda Avrupa'ya gittim ve orada da derece aldım. Henüz genç olduğum için önümün daha da açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sporun, kendisi için çok şey ifade ettiğini, derslerine de katkı sağladığını dile getiren Oşak, okul ve boks çalışmalarının yanı sıra ilkokulda kazandığı Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) de devam ettiğini belirtti.

Oşak, "Tabii kolay değil. Üçünü aynı anda ilerletmek bazen zor oluyor ama bir süre sonra daha da kolaylaşıyor. Çoğu zaman sabah erken uyanıp koşardım. Eve gelir, hazırlanıp okula giderdim. Ondan sonra okulumu tamamlar, akşam BİLSEM'e giderdim. Zorlanıyordum ama bu aynı zamanda benim için bir motive kaynağı. Başarımı daha da körükleyen şey o bence." diye konuştu.

Sporun bireyleri her zaman sınırları zorlamaya ittiğini, bu sayede derslerde ve sınavlarda stresi daha iyi yönetebildiğini söyleyen Oşak, "Ben her gün spor yapıyorum, antrenmanlarımı her güne yaydım. Bence planlı programlı çalıştığımız sürece her şeyi başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü plan ve program yaptığınızda zaman kalıyor." ifadelerini kullandı.

Oşak, eğitimine de spor kadar önem verdiğini ve meslek olarak tıp alanına ilgi duyduğunu vurguladı.

Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedeflediğini kaydeden Oşak, boks çalışmalarını şöyle anlattı:

"Kısa vadede, 2 ay sonra Amasya'da Türkiye Şampiyonası var, orada şampiyon olmayı hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidip orada da şampiyon olmayı planlıyorum. Dünya Şampiyonası'na da katılmak istiyorum, orada da birincilik hedefim var. Bu spora başlamamın, devam etmemin sebebi, olimpiyatlara babamla beraber gidip en genç kadın olarak madalya almak ve boynuma takıp babama sarılmak. Benim hedefim tamamen bu. Günün 24 saati beraberiz. Beraber antrenman yapıyoruz, bana eşlik ediyor. Okulda öğretmenlik yapıyor, evde de zaten babalığını yapıyor. O yüzden ben artık antrenörümü de öğretmenimi de babamı da ayırmıyorum. Hepsi aynı şekilde değerli benim için."

Kendisi gibi birçok gencin bir yandan okurken bir yandan spor yaptığını sözlerine ekleyen Oşak, "Bir ipin ucundan tuttuğunuz zaman o ip sizi kendine doğru çeker. Sadece onu sağlam tutmanız gerekiyor. Bir hedefiniz varsa, peşinden koşmaya devam edin. Çünkü eninde sonunda ulaşırsınız." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza doğru hikayeleri sunabilmemiz gerekiyor"

Genç sporcunun hem antrenörlüğünü hem de okulda rehber öğretmenliğini yapan babası Turgay Oşak ise üçüncü kademe boks antrenörü olduğunu, üç çocuğunu da spora yönlendirdiğini söyledi.

Baba Oşak, "Ben de uzun yıllar mücadele sporlarıyla uğraşmış bir insan olarak böyle çocuklara sahip olmak, öğrencilerimi de bu konuda teşvik etmek benim için bir tutku meselesi. Uzun vadede hedeflerimiz var. Bu hedeflerle ilgili çaba göstermek gerekiyor. Ben her zaman eş değer değişime inanırım, masaya ne koyarsanız onu alırsınız. Bizim bir hikayemiz var, bu hikayeyi gerçekleştirmek için de ödememiz gereken bir bedel var. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ela'nın Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'na ferdi sporcu olarak katıldığını belirten Oşak, "Ela'nın hikayesinin güzelliği şu, imkansız diye bir şeyin olmadığını kanıtladı. Çünkü 3 metrekare yerde, 8 yaşındaki küçük kardeşi ve 50 yaşındaki babasıyla antrenman partneri olarak çalıştı. Bu çok değerli bir şey." dedi.

Disiplinli çalışmanın önemine dikkati çeken Oşak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Disiplininizden kopmadığınız zaman, plan programınızdan ayrılmadığınız zaman, elinizde olmayan sebepler de doğmuş olsa bir şekilde sonuca gidiyor. Bu çok önemli bizim için. Zihin sürekli bir öyküye ihtiyaç duyar. Onu devam ettirebilmek için doğru hikayeleri çocuklarımıza sunabilmemiz gerekiyor. Biz de gerçekleştirmek istediğimiz hedef doğrultusunda şunu temenni ediyoruz. Muhammed Ali boksta bir efsaneydi, bir hikayesi vardı. Madalyayı boynuna takan en genç sporcu olmayı başardı. Bizim hedefimiz de Ela'nın kadınlarda en genç olimpiyat madalyasını boynuna takmış bir sporcu olması."