"13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması" için 20 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Tiyatro Buluşması', 20-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlik, usta oyuncu Haldun Dormen anısına yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Liseler Arası Tiyatro Buluşması", 20-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, genç kuşağın tiyatrocu adayları ile izleyiciyi bir araya getirmeyi hedefleyen yarışma bu yıl usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen anısına yapılacak.

Başvuru için 20 Nisan'a kadar "https://stcdn.ibb.istanbul/Uploads/2026/3/Liseler-Arasi-Bulusma-Basvuru-Formu-2026.doc" adresindeki formun doldurularak, gencgunler@ibb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Asensio'dan Galatasaray taraftarının bile beğendiği hareket

Galatasaray taraftarının bile beğendiği paylaşım
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

Daha Dünya Kupası'na gitmeden havalara uçtular