"13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması" için 20 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Liseler Arası Tiyatro Buluşması", 20-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, genç kuşağın tiyatrocu adayları ile izleyiciyi bir araya getirmeyi hedefleyen yarışma bu yıl usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen anısına yapılacak.

Başvuru için 20 Nisan'a kadar "https://stcdn.ibb.istanbul/Uploads/2026/3/Liseler-Arasi-Bulusma-Basvuru-Formu-2026.doc" adresindeki formun doldurularak, gencgunler@ibb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.