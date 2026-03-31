"13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması" için 20 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Tiyatro Buluşması', 20-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlik, usta oyuncu Haldun Dormen anısına yapılacak.
İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, genç kuşağın tiyatrocu adayları ile izleyiciyi bir araya getirmeyi hedefleyen yarışma bu yıl usta oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı Haldun Dormen anısına yapılacak.
Başvuru için 20 Nisan'a kadar "https://stcdn.ibb.istanbul/Uploads/2026/3/Liseler-Arasi-Bulusma-Basvuru-Formu-2026.doc" adresindeki formun doldurularak, gencgunler@ibb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.