Lise öğrencilerinden çocuklara afet bilinci kazandıran mobil oyun

ANKARA'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla mobil oyun geliştirdi. 4 ülke ortaklığında hazırlanan projede deprem, sel ve yangın gibi afetlerde yapılması gerekenler çocuklara eğlenceli ve öğretici senaryolarla anlatılıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde farklı bölümlerde eğitim gören 10 öğrenci, Macaristan, Romanya ve Makedonya ortaklığında yürütülen Erasmus projesi kapsamında, anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara afet bilinci kazandırmak amacıyla 'Know Disaster Now Disaster' adlı mobil oyun geliştirdi. Yaklaşık 6 aylık bir çalışmayla geliştirilen mobil oyunda; İstanbul'da deprem, Muğla'da orman yangını ve Rize'de sel senaryoları üzerinden çocuklara afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılıyor. Blok tabanlı oyun motoru kullanılarak geliştirilen uygulamada, deprem çantası hazırlama, gaz ve elektrik kapatma, güvenli tahliye, yangın söndürme, ormana çöp atmama gibi kritik adımlar oyunlaştırıldı. Proje koordinatörlüğünü okul öğretmenlerinden Ümit Uslu'nun yürüttüğü çalışmada; ayrıca öğretmenler Nagihan Akgül, Özlem Okumuş ve Filiz Okur da yer aldı.

'BU PROJEDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK'

Projede yer alan öğrencilerden Yiğit Altıner, ilkokul ve anaokulu seviyesindeki çocuklara doğal afetlerden korkmadan kendilerini nasıl savunabilecekleri ve nasıl hazırlıklı olacaklarını öğretmek amacıyla oyunu hazırladıklarını söyledi. Altıner, "Bu uygulamayı kodlarken 'G-Develop' dediğimiz blok tabanlı bir motor kullandık. İnternetten de kaynaklardan da çok yardım aldığımız oldu. Çünkü hepimiz bu işlerde daha yeniyiz. Benim de ilk büyük projelerimden biri oldu bu. Aslında kendimiz de bu projeden çok şey öğrendik. Bizim de eksikliklerimiz vardı. Hepimiz aslında bu projeden kendisine bir katma değer kattı. Hem geleceğimiz hem de şu anki gençler için çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum" dedi.

'PANİK YAPMADAN NE YAPACAKLARINI ÖĞRENECEKLER'

Altıner, bu oyunu oynayan çocukların bir deprem olduğunda panik yapmadan genel olarak neler yapacaklarını ana hatlarıyla öğreneceğini belirterek, "Onun dışında sel durumunda ne yapmaları gerektiğini ve sele sebep olan olayları öğrenmiş olacaklar. Asıl önemli kısım da bence burada orman yangınları. Ülkemizde çok aktif bir durum. Bu oyunla, orman yangınlarını nasıl engelleyebiliriz, orman yangınlarına sebep olan şeyler nedir ve bu durumda gerçekten ne yapabiliriz gibi konuları detaylı bir şekilde öğreneceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Alper Daldal ise, oyunda İstanbul ili seçildiğinde nasıl bir yol izleneceğini anlatarak, "Örneğin; 'Saat 15.00 civarında İstanbul'da bir deprem olacak' diye anons geçiliyor. Ondan sonra oyuna başlıyoruz. Öncelikle deprem çantamızı alıyoruz. El fenerimizi alıyoruz. Gazı kapatıyoruz, su vanasını kapatıyoruz. En son elektrikleri kapatıp evi terk ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı