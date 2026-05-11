Kütahya'da liseli 2 genç, otobüste unutulan 70 bin lirayı polise teslim etti

Kütahya'da iki lise öğrencisi, halk otobüsünde unutulan yaklaşık 70 bin lira değerindeki poşeti, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Öğrenciler, paranın bir kuruşuna dahi dokunmadan emanetin sahibiyle buluşmasını sağladı.

Kütahya'da iki lise öğrencisi, halk otobüsünde unutulan ve içinde yaklaşık 70 bin lira bulunan poşeti, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti.

Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencileri İbrahim Sait Varyemez ve Semih Sarıca, şehir merkezinden Zafertepe Mahallesi'ndeki okullarına gitmek üzere halk otobüsüne bindi.

Bu sırada bir yolcu, yaşlı bir kadına yardım etmek için koltuk üzerine bıraktığı içinde yaklaşık 70 bin lira olan poşeti unutup araçtan indi.

Öğrencilerden İbrahim Sait Varyemez, poşetin sahibinin otobüsten indikten kısa süre sonra durumu fark edip geri bindiğini ancak poşeti bulamayınca tekrar indiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"O kişiyle birlikte araç içinde kayıp poşetini aradık ancak bulamayınca araçtan indi. Durumu fark edince hemen polisi aradık. Paranın bir kuruşuna dahi dokunmadık, tutanak karşılığında teslim ettiğimiz için vicdanen çok rahatız."

Semih Sarıca ise poşeti, içinde sahibine dair bir iletişim bilgisi bulma amacıyla açtıklarını ve parayı o an fark ettiklerini dile getirdi. Sarıca, "Adam çok telaşlıydı, onun bu haline çok üzüldük. Poşetin bir an önce sahibine ulaşması için polis ekiplerine haber verdik. Emaneti eksiksiz teslim ettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
