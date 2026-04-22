Lise öğrencileri robot olimpiyatlarında dünya şampiyonu oldu

Kırklareli'nde robot tasarlayan lise öğrencileri, Yunanistan'da düzenlenen Girit Robot Olimpiyatları'ndan 2 madalyayla döndü.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri, robotik kodlama ve yazılım alanlarında aldıkları eğitimle geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyor.

Okul bünyesinde kurulan Robot Kulübü öğrencileri, son olarak 3-6 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen ve 55 ülkeden 3 bin 648 katılımcının 1466 robotla mücadele ettiği Girit Robot Olimpiyatları'na katıldı.

Öğrenciler, Wrestling Mini Senior (güreşçi robot) kategorisinde dünya birincisi olurken, Marathon Advance Senior (çizgi izleyen robot) kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Yılmaz Arslantürk, AA muhabirine, yarışmaya yoğun bir hazırlık süreciyle katıldıklarını söyledi.

Uluslararası organizasyonlarda edindikleri tecrübenin başarılarına katkı sağladığını belirten Arslantürk, bir robot geliştirebilmek için elektronik, yazılım ve mekanik gibi farklı disiplinlerin bir arada olması gerektiğini ifade etti.

Arslantürk, "Biz 6 robotla katıldık ve 5 robotumuzla gruplardan çıkmayı başardık. Final elemelerinin hepsini geçerek şampiyonluğa ulaştık. Öğrencilerimiz bu alanların tamamında kendilerini geliştirdi. Yazılımla desteklediğimiz bu detaylara dikkat ederek robotlarımızı hazırladık ve sonucunu aldık." dedi.

Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Arslantürk, 6 robotla katıldıkları yarışmada 5 robotla gruplardan çıkmayı başardıklarını anlattı.

Arslantürk, final aşamasında tüm elemeleri geçerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, yarıştıkları kategoride robotların 10x10 santimetre boyutlarında ve 500 gram ağırlık sınırına sahip olduğunu kaydetti.

Robotlar sensörlerle rakibi algılıyor

Robotların daireleri içinde güreşerek rakibini dışarı atmaya çalıştığını vurgulayan Arslantürk, robotların bunu yaparken de üzerindeki sensörleri kullandığını belirtti.

Gelecek hedeflerine de değinen Arslantürk, dünya şampiyonluğu unvanını korumak ve yeni ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Nebahat Arslantürk ise öğrencileriyle böyle bir başarıya imza atmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yarışmaya 6 öğrenci ve 4 öğretmenle katıldıklarını aktaran Arslantürk, "16 grupta yarıştık. 6 robotumuzdan 5'i gruplardan çıktı. Bir robotumuz dünya birinciliği kazandı. Ülkemizi, ilimizi ve okulumuzu temsil ettik. Çok gururluyuz." diye konuştu.

Öğrencilerden Can Ayar da Robot Kulübünde son iki yıldır aktif olarak çalıştığını belirterek, "Çok çalışarak bu başarıya ulaştık. O sahneye çıkıp Türk bayrağını açmak benim için büyük bir gururdu." dedi.

İbrahim Efe Direk ise elde ettikleri başarının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.