Lise öğrencileri e-Twinning projesi kapsamında sahil temizliği yaptı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencileri, e-Twinning projesi kapsamında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İtalya, İspanya ve Romanya'nın katıldığı "Let's be oceanic (Okyanus Gönüllüsü Olalım) e-Twinning projesi kapsamında 15 öğrenci, Atakum sahilinde çöp toplama etkinliğine katıldı.

Okulun İngilizce Öğretmeni Yasemin Akbulut koordinatörlüğünde düzenlenen kampanya kapsamında sahilden 8 torba atık toplandı.

Sahilden toplanan bazı atıklar ise diğer öğrencilerde de farkındalık oluşturulması amacıyla bir süre okul bahçesinde sergilendi.

Okul müdürü Ahmet Özdemir, projenin mart ayında başlayıp mayıs ayında sona ereceğini belirterek, paydaş ülkelerdeki okullarla iş birliği halinde çevre ve deniz temizliğine dikkati çekmek istediklerini söyledi.