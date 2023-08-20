Lisansüstü eğitimi almak isteyenler sınava yetişmek için zamanla yarıştı

ANTALYA - Türkiye genelinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Antalya'da Lisansüstü eğitim almak isteyenler ise sınava girmek için zamanla yarıştı.

Her yıl 3 kez yapılan ve adayların eğitimine, kariyer yaşamına etkisi büyük olan ALES sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanırken, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik yine 50 sorudan oluşuyor. Her bölümün tek kitapçık halinde adaylara verildiği sınavda toplam 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi veriliyor. Akdeniz Üniversite İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen ve salonlara girişin 10.00'da son bulduğu sınava geç kalmak istemeyen adaylar zamanında girebilmek için koşmak zorunda kaldı. Sınava giren adaylar hem zamanla hem de birbirleriyle yarışırken aileleri ise salonların önünde yakınlarını bekledi.