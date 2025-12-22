Haberler

ABD'li Senatör Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemini alt edebileceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbeyi' alt edebileceğini belirtti. Graham, İran'ın füzelerinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu konunun ABD-İsrail görüşmelerinde ele alınacağını vurguladı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbeyi" alt edebileceğini belirtti.

İsrail'i ziyaret eden Graham, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, İran'ın balistik füze programını yeniden canlandırma çabasının Tahran'ın nükleer programı gibi "ciddi bir tehdit oluşturduğunu" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmede ele alınacak konulardan birinin de İran'ın balistik füze programı olmasının beklendiğini aktaran Graham, Tahran'ın balistik füzelerinin İsrail için "tehdit olduğunu" dile getirdi.

İsrailli yetkililerin, Başkan Trump'ın sadece İran'ın nükleer programına odaklanarak balistik füze konusuna pek değinmediği eleştirileri sorulan Graham, "Bu değişiyor. İran'ın balistik füze üretmesine izin veremeyiz çünkü Demir Kubbe'yi alt edebilirler. Bu büyük bir tehdit." ifadelerini kullandı.

ABD'deki İsrail yanlısı lobilere yakınlığıyla bilinen Graham, "İsrail'i zayıflatan her şey Amerika'yı da zayıflatır. İsrail harika bir müttefik. Yahudi devleti İran'dan tehdit altındayken, Amerika da İran'dan tehdit altındadır." yorumunda bulundu.

"Silah bırakmazsa İsrail'in Hamas'ı yok etmesine izin verilmeli"

Graham, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Onlara (Hamas) 60 gün verin. Silahsızlanmazlarsa, İsrail'in onları yok etmesine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın da silahsızlandırılması gerektiğini söyleyen Graham, "Hizbullah'ın yok edilmesinin ABD'nin çıkarına hizmet edeceği" iddiasında bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
title