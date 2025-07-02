Limp Bizkit, Ataköy Marina'da Konser Verecek

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Alternatif metal müziğin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Grubun üyeleri, konseri aileleriyle birlikte izleyecek.

Alternatif metal müzik türü, nu metalin ikonik gruplarından "Limp Bizkit" 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup üyeleri, iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilecek konsere aileleriyle birlikte katılacak.

Florida'da 1994'te Fred Durst liderliğinde kurulan Limp Bizkit, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla tüm dünyada tanındı.

"Nookie", "Break Stuff", "My Way", "Rollin'" ve "Behind Blue Eyes" adlı kült hitleriyle listeleri domine eden grup, nu metal akımının güçlü temsilcilerinden biri olarak müzik dünyasında yer edindi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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