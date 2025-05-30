Limp Bizkit, 14 Yıl Sonra İstanbul'da!

Limp Bizkit, 14 Yıl Sonra İstanbul'da!
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ABD'li rap rock grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra 17 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek. Biletler 2 Haziran'dan itibaren satışta.

ABD'li rap rock ve nu metal müzik grubu Limp Bizkit, 14 yıl sonra yeniden İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Konser, İticket Production ve TemaCC ortaklığıyla 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da gerçekleştirilecek.

Fred Durst önderliğinde 1994 yılında Florida'da kurulan Limp Bizkit, 1999'ların sonu ve 2000'lerin başında müzik dünyasını etkileyen gruplardan biri oldu.

Metal, hip-hop ve punk müziğini harmanlayan tarzlarıyla nu metal akımının öncüsü haline gelen grup, milyonlara ulaşan albüm satışları yaptı.

Grubun hit şarkıları arasında "Nookie", "Break Stuff", "My Way", "Rollin" ve "Behind Blue Eyes" yer alıyor.

Limp Bizkit'in İstanbul konserinin biletleri ise 2 Haziran'dan itibaren İticket ve Bubilet'te satışta olacak. ???????

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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