Limni Gölü Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor

Limni Gölü Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor
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Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla doğaseverlere kapılarını açıyor. Ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları ve piknik alanlarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanan park, yoğun bir sezon bekliyor.

Sessizliğin ve huzurun adresi Limni Gölü misafirlerini bekliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan ve doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Limni Gölü Tabiat Parkı, sezonun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yeni sezonda da ziyaretçilerini bekliyor. Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı sadece serin havası ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda etkileyici orman manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. Ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları ve piknik alanlarıyla öne çıkan tabiat parkı fotoğraf tutkunları, kampçılar ve doğa yürüyüşçüleri tarafından da ilgi görüyor.

"Herkesin gelip görmesi gerekiyor"

Tabiat parkını ziyaret eden Özkan Aydın, "Bu benim buraya 3. gelişim. Daha önce geldiklerimizde bu kadar gelişmemişti. Ancak şu anda tabiat olarak da yolları açısından da çok iyi bir noktaya gelmiş. Herkese tavsiye ederim, harika bir tabiat var burada. Bol oksijenli, manzarası da süper. Herkesin gelip görmesi gerekiyor" derken, Nermin Güçlü ise "Çok güzel bir yer, doğası havası çok güzel. Daha önceden de gelmiştik, çok güzel ama yeterli değil. Daha fazla şeyler yapılabilir. Daha önce geldiğimde bir seyir terası vardı, oradan izlemek çok güzeldi. Her tarafı güzel" diye konuştu.

"Yoğun bir sezon bekliyoruz"

Limni Gölü'nde sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten işletme müdürü Adnan Aydın ise "Eşi benzeri olmayan doğal bir güzelliğin içerisindeyiz. Sezon hazırlıklarımızı yaptık, yerli ve yabancı değerli misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Güzel hizmetlerimizi onlara sunacağız ve memnun kalacaklar. Şu anda yüzde 20 kapasite ile çalışıyoruz, sezon tam açılmadı. İnşallah Haziran ayıyla birlikte yoğun bir sezon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Güncel
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