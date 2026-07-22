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Peru'da iki evde çıkan yangın sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

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Peru'nun başkenti Lima'da iki evde çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Peru'nun başkenti Lima'da iki evde çıkan yangında, 5'i çocuk olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünden (Indeci) yapılan açıklamada, Lima'nın yoksul bir mahallesinde, iki evin henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, yangında 5'i çocuk olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Polis Genel Müdürü Oscar Arriola, basına yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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