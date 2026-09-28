Likud adayı Bonzel, Netanyahu'yu eleştiren esire Hamas'a geri verilmesini diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden milletvekili adayı Itzhik Bonzel, Netanyahu'yu eleştiren İsrailli esir Yocheved Lifshitz'e "Keşke seni Hamas'a geri vermenin bir yolu olsaydı." ifadelerini kullandı.

İsrail'de çıkan Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nden Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda serbest bırakılan İsrailli esir Lifshitz, Netanyahu'nun tek bir İsrailli esirin dahi geri dönmesini istemediğini söyledi.

Lifshitz, "Tek bir esiri bile geri getirmediler. Bu koca bir yalan. Gerçek şu ki, Miriam Adelson bizi Trump'a verdiği 100 milyon dolarla satın aldı ve ona 'Bütün esirleri geri getireceksin' dedi. Olan da buydu. İsrail İmparatoru Hazretleri esirlerin dönmesini istemedi. Geri gelip her şeyi anlatmaları onun işine gelmiyordu." dedi.

İsrail'de ateşkes ve esir takası için halkın yoğun protestolarına rağmen bir anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu'yu eleştiren Lifshitz'e sert sözlerle yüklenen Likud milletvekili adayı Bonzel ise "Hiç böyle bir üslupla yazmamıştım ama keşke zamanı geri alıp seni Hamas'a geri vermenin bir yolu olsaydı." ifadelerini kullandı.

Muhalefet liderinden Bonzel'i sarfettiği sözlerden dolayı kınadı

Muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ise Netanyahu liderliğindeki Netanyahu hükümetinin ülkeyi uçuruma sürüklediğini ve sorumluluk almaktan kaçındığını vurguladı.

Eisenkot, Bonzel'in tepki çeken sözlerini kınayarak Likud'un ülkeyi yönetmeye layık olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Likud milletvekili adayı Bonzel'in tartışma yaratan sözlerine yanıt olarak Lifshitz, Netanyahu'nun 7 Ekim başarısızlığının konuşulmasını önlemek için kendi üzerine "zırhlı aracını" saldığını söyledi.

Lifshitz, "Netanyahu'nun yalanları ve iftiraları ona yardımcı olmayacak. İsrail halkı, bu başarısızlıktan onun sorumlu olduğunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Hamas, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda İsrailli esir Yocheved Lifshitz'i "tek taraflı" 23 Ekim 2023'te serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA