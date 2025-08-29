Lice'de Kayıp Mehmet Zahit Bulut'un Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 26 Ağustos'ta kaybolan 65 yaşındaki Mehmet Zahit Bulut'un cansız bedeni, evine 3 kilometre mesafede bulunarak toprağa verildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kendisinden haber alınamayan Mehmet Zahit Bulut'un (65), 2 sonra evine yaklaşık 3 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.

Lice ilçesi kırsal Kayacık Mahallesi'nde, 26 Ağustos'ta, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Mehmet Zahit Bulut için yakınları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Bulut'un, dün akşam saatlerinde, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kırsal alanda cansız bedeni bulundu. Bulut'un cenazesi, işlemlerinin ardından Kayacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
