Libyalılar Milan şampiyonluğunu kutladı - Haberler

Libyalılar Milan şampiyonluğunu kutladı
AA - Aydoğan Kalabalık - Güncel
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Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda sevinç gösterilerinden detaylar TRABLUS - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda sevinç gösterilerinden detaylar
TRABLUS - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Şehitler Meydanı'nda sevinç gösterileri düzenlendi. Libyalılar, Milan bayraklarını taşıyarak havai fişekler attı.
AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel