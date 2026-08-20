Libya'da seçim kanunları için tarihi anlaşma imzalandı

Libya'nın doğusundan ve batısından yetkililerin oluşturduğu "4+4 komitesi" seçim kanunlarının belirlenmesine yönelik nihai anlaşma taslağını imzaladı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetini (Trablus) temsil eden dört üye ile Libya'nın doğusundaki yönetimi temsil eden dört üyeden oluşan diyalog komitesinin Tunus'ta yedinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in de katıldığı toplantıda tarafların, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden kurulması ve seçimlere ilişkin yasal çerçevenin değiştirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.

Tarafların, nihai anlaşma taslağını imzaladığı, ay sonunda anlaşmanın uygulanmasına yönelik düzenlemeleri tamamlamak ve resmi olarak duyurmak için Libya'da yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

Libya'da başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) de meşru kabul ettiği Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2021'de atadığı Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Ülkede Trablus'taki Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi ile Bingazi'deki Temsilciler Meclisi arasında seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA