Haberler

Libya'da seçim kanunları için tarihi anlaşma imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın doğu ve batı yetkililerinden oluşan 4+4 komitesi, seçim kanunlarının belirlenmesine yönelik nihai anlaşma taslağını imzaladı. Anlaşma, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'nun yeniden kurulması ve seçim yasal çerçevesinin değiştirilmesini içeriyor; ay sonunda resmi duyuru yapılacak.

Libya'nın doğusundan ve batısından yetkililerin oluşturduğu "4+4 komitesi" seçim kanunlarının belirlenmesine yönelik nihai anlaşma taslağını imzaladı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümetini (Trablus) temsil eden dört üye ile Libya'nın doğusundaki yönetimi temsil eden dört üyeden oluşan diyalog komitesinin Tunus'ta yedinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in de katıldığı toplantıda tarafların, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden kurulması ve seçimlere ilişkin yasal çerçevenin değiştirilmesi konularını ele aldığı kaydedildi.

Tarafların, nihai anlaşma taslağını imzaladığı, ay sonunda anlaşmanın uygulanmasına yönelik düzenlemeleri tamamlamak ve resmi olarak duyurmak için Libya'da yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

Libya'da başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) de meşru kabul ettiği Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2021'de atadığı Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Ülkede Trablus'taki Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi ile Bingazi'deki Temsilciler Meclisi arasında seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı