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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter ile İtalyan İstihbarat Başkanı düzensiz göçü görüştü

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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, İtalya İstihbarat Teşkilatı Direktörü Giovanni Caravelli ile düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularını ele aldı. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Libya'da istikrarın sağlanması da masaya yatırıldı.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, İtalya İstihbarat Teşkilatı (AISE) Direktörü Giovanni Caravelli ile düzensiz göçle mücadele çabalarını ele aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, İtalyan İstihbarat Başkanı Caravelli başkanlığındaki üst düzey bir heyeti, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde bulunan ofisinde kabul etti.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirilmesi yollarını masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele ve düzensiz göçün sınırlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Açıklamaya göre İtalyan İstihbarat Başkanı Caravelli, İtalya'nın Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması adına kurumların birleştirilmesine yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA / Muetaz Wannes
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