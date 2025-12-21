Libya ve Suriye Sosyal İşler Bakanları "sosyal hizmetlerin verimliliğini artırmayı" görüştü

Haberler

Güncelleme:
Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Keylani, Suriye mevkidaşı Hind Kabvet ile sosyal hizmetlerde verimliliğin artırılması ve sosyal koruma politikalarının geliştirilmesi üzerine görüştü. İki bakan, Arap Ülkeleri Sosyal İşler Bakanları Zirvesi sırasında bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keylani ve Kabvet, Ürdün'de düzenlenen Arap Ülkeleri Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya geldi.

Görüşmede, sosyal koruma politikaları ve programlarının geliştirilmesi, savunmasız grupların desteklenmesi, kadınların sosyal hayatta güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin verimliliğinin artırılması konuları ele alındı.

Keylani, çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulmaları için Suriyeli mevkidaşı Kabvet'i Libya'ya davet etti.

Libya Sosyal İşler Bakanı Keylani ayrıca Nijeryalı mevkidaşı İman İbrahim ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
