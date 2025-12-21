Libya ve Suriye Sosyal İşler Bakanları "sosyal hizmetlerin verimliliğini artırmayı" görüştü

Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa el-Keylani, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabvet ile sosyal hizmetlerde verimliliğin artırılması ile sosyal koruma politikaları ve programlarının geliştirilmesini görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keylani ve Kabvet, Ürdün'de düzenlenen Arap Ülkeleri Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya geldi.

Görüşmede, sosyal koruma politikaları ve programlarının geliştirilmesi, savunmasız grupların desteklenmesi, kadınların sosyal hayatta güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin verimliliğinin artırılması konuları ele alındı.

Keylani, çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulmaları için Suriyeli mevkidaşı Kabvet'i Libya'ya davet etti.

Libya Sosyal İşler Bakanı Keylani ayrıca Nijeryalı mevkidaşı İman İbrahim ile de bir araya geldi.