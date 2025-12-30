Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus'ta Mısır İstihbarat Başkan Yardımcısı ile görüştü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkan Yardımcısı Halid Hüseyin ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dibeybe, Hüseyin ile beraberindeki heyeti başkent Trablus'ta kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Başbakan Dibeybe, Libya-Mısır ilişkilerinin kardeşlik, iyi komşuluk ve ortak çıkarlara bağlı olduğunu teyit ederek, bölgedeki istikrarı desteklemeye katkı sağlaması için iki taraf arasında devam eden koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladı.

Mısır İstihbarat Başkan Yardımcısı Hüseyin de iki taraf arasındaki devam eden iletişim ve koordinasyon çerçevesinde Mısır İstihbarat Başkanı Mahmud Reşad'ın yazılı mesajını Dibeybe'ye iletti.

Hüseyin ayrıca, Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad için Mısır'ın taziyelerini sunarak, Libya halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.