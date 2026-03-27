Libya Ulusal Petrol Kurumu ile ABD'li enerji şirketi Chevron mutabakat zaptı imzaladı

Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC), ABD'li enerji şirketi Chevron ile "NC 146" açık deniz bloğunun teknik çalışmasının hazırlanması konusunda mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

NOC'dan yapılan açıklamada, Chevron ile imzalanan mutabakat zaptı hakkında NOC Başkanı Mesud Süleyman'ın ifadelerine yer verildi.

Süleyman, "NC 146" açık deniz bloğunun kapsamlı teknik çalışmasının hazırlanması konusunda Chevron ile mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Söz konusu bloğun Libya'nın ulusal rezervlerini güçlendirecek ve önemli keşiflere katkıda bulunacak bir alan olduğunu vurgulayan Süleyman, "Bu ortaklığın sadece teknik bir anlaşma değil, aynı zamanda Libya yatırım ortamına duyulan güvenin bir mesajı ve büyük şirketlerin ülkemizde umut vadeden fırsatları keşfetmek ve çalışmak için geri dönüşünün bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.