İçişleri Bakanı Yerlikaya, Libya Heyetini Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldığını Duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve irtibat kesilen Falcon 50 tipi jetin enkazının bulunduğunu açıkladı. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da dahil 5 kişi yer alıyordu.
(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Tripoli'ye gitmek üzere havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın da arasında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi jetin enkazına ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a (Tripoli) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır" bilgisini verdi.
Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.