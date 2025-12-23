Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Libya Heyetini Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldığını Duyurdu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve irtibat kesilen Falcon 50 tipi jetin enkazının bulunduğunu açıkladı. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da dahil 5 kişi yer alıyordu.

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Tripoli'ye gitmek üzere havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'ın da arasında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi jetin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a (Tripoli) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır" bilgisini verdi.

Yerlikaya, gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
