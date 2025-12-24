Libya askeri heyetini taşıyan jetin kara kutusu bulundu

'ENKAZA 22.00'DE ULAŞILDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Dün akşam, saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir. Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır. Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir" dedi.

'408 PERSONEL GÖREV YAPIYOR'

Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezinin bölgede konuşlandırıldığını aktaran Yerlikaya, "Saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir. Sahada; AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, itfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8x8 ve 4x4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'ENKAZ ALANI 3 KİLOMETREKARE'

Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığına, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

'KARAKUTU VE SES KAYIT CİHAZI SEBEBİ ORTAYA ÇIKACAK'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yerlikaya, olayın tüm teferruatı ile incelendiğini kaydederek, "Tüm dünyada bu tür vakalardaki en önemli belgelerin başında ses kayıt cihazı ve karakutu geliyor. Bunlar bulundu. Bu veriler bize sebebin ne olduğunu ortaya çıkaracak ve yetkililer de bunu sizinle paylaşacak. Konunun aydınlatılması bizim en önemli görevimiz, devlet olarak da bunu yapmakta kararlıyız. En kısa sürede bunun sebebinin ne olduğu ortaya çıkacak ve hem aziz milletimize hem dünyaya bunu paylaşacağız" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, cenazelerin bölgede olduğunu, alınan doku örneklerinin Adli Tıp Kurumunda yakınlarıyla eşleştirmesinin yapılacağını kaydetti.