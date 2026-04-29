Libya, Tunus ve Cezayir, ortak yer altı suyu havzasının kullanımı ve güvenliğine ilişkin toplantı düzenledi

Libya, Tunus ve Cezayir, üç ülkeyi besleyen ortak yer altı suyu havzası Kuzey Sahra Havzası'nın kullanımına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen toplantıya, Libya Su Kaynakları Bakanı Hüsnü Uveydan, Tunus Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı İzeddin eş-Şeyh ve Cezayir Su Kaynakları Bakanı Lunas Buzakza'yı temsilen Cezayir'in Trablus Büyükelçisi Abdulkerim Kaybi katıldı.

Toplantıda konuşan Libyalı Bakan Uveydan, toplantının Libya, Tunus ve Cezayir arasında 2024'te kurulan Kuzey Sahra Havzası İstişare Mekanizmasının çalışmalarının güçlendirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Uveydan, "Su kaynaklarımızın karşı karşıya olduğu zorluklar, iklim değişikliği ve artan su talebi çabalarımızı ikiye katlamamızı ve aramızdaki koordinasyonu ve bütünleşmeyi güçlendirmemizi gerektirmektedir." diyerek 3 ülke arasındaki mekanizmanın su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik somut eylemlere geçilmesini sağlayacak pratik bir araç olduğunu belirtti.

Tunus Su Kaynakları Bakanı Şeyh de Kuzey Sahra Havzası'nın yer altı suyu rezervinin, Tunus, Cezayir ve Libya için stratejik önemi olduğunu ve korunması gerektiğini dile getirdi.

Şeyh, gelecek nesillerin haklarının korunması için su kaynaklarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimi üzerinde çalışılması ve suyun kirlilikten korumasının önemini vurguladı.

Matematiksel modeller aracılığıyla her ülke su çekim miktarını belirliyor

Libya Su Kaynakları Bakanlığı Su Çalışmaları Dairesi Müdürü Sami ed-Dellu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya, Tunus ve Cezayir arasındaki mekanizmanın ortak su kaynaklarının yönetilmesi ve kıt su kaynaklarının kirlilikten korunmasını sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Dellu, Kuzey Sahra Yeraltı Suyu Havzası'nın Libya'da 250 bin, Tunus'ta 80 bin, Cezayir'de de 700 bin kilometrekarelik kısmının bulunduğunu kaydetti.

Her ülkenin ortak havzadan matematiksel modellerin sonuçlarına göre belirlenen miktarda kendi topraklarındaki sudan payını aldığını kaydeden Dellu, "Matematiksel modeller aracılığıyla her ülke yer altı suyu rezervini etkilemeyecek şekilde güvenli su çekim miktarını belirliyor." ifadelerini kullandı.

Dellu, üçlü mekanizmanın bölgede kalkınma projeleri hazırlayarak yer altı suyu kaynağının korunması ve sürdürülebilirliğini temin etmek için gerekli ortak tedbirleri aldığını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından Libya ve Tunus Su Kaynakları Bakanı ile Cezayir'in Trablus Büyükelçisi, İstişare Mekanizması'nın belirlenen iç tüzüğü ve üye ülkelerin mali katkı paylarının belirlendiği mutabakat metnini imzaladı.