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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump'tan Libya halkından özür dilemesini istedi

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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkındaki 'tahkir edici' sözleri nedeniyle Libya halkından özür dilemesini istedi. Açıklamasında Trump'ın sözlerini şiddetle kınadığını belirten Abdunnebi, açık ve net özür talep etti.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya ile ilgili "tahkir edici" ifadeleri nedeniyle Libya halkından özür dilemesini istedi.

Abdunnebi, Libya Meclis Başkanlığından paylaşılan açıklamasında, "Trump'ın Libya hakkındaki sözlerini, Libya halkının onurunu ve itibarını zedeleyen; hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınadığını" belirtti.

Libya'nın BM üyesi bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Abdunnebi şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'ndan Libya devletinin egemenliğine ve vatandaşlarının onuruna saygı gösteren ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin temellerini koruyan açık ve net bir özür dilemesini talep ediyoruz."

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump dün Georgia eyaletinde seçim mitinginde yaptığı konuşmada, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra bu ülkeler hakkında "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından Libya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Trablus'taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası vermiş, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, Trump'ın Libya hakkında kullandığı sözlere "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Kaynak: AA
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