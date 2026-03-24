Libya, Rus LNG Tankerini Kurtarıyor

Libya hükümeti, ülkenin batı açıklarında sürüklenen metruk Rus (LNG) tankerinin güvenli bir yere çekilmesi işleminin başladığını bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının ilgili makamlarla koordinasyon içinde tankerin yerini tespit ettiği belirtildi.

Sahil güvenlik ve konunun uzmanlarından oluşan bir heyetin, ülkenin batısında yer alan Zuvvara kenti açıklarındaki tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tankerin güvenliğinin sağlandığı ve güvenli bir yere çekilmesi işleminin başladığı ifade edildi.

Rus LNG tankerinin 30 kişilik mürettebatı kurtarılmıştı

Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ARCTIC METAGAZ" adlı Rus bayraklı doğal gaz tankerinde patlamalar meydana geldiğini ve tankerdeki 30 mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti.

Kurum, tankerin Sirte Limanı'nın 130 mil kuzeyinde battığını açıklasa da, tankerin batmadığı ve Libya'nın batı açıklarında sürüklenmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Rusya, tankeri Ukrayna'nın vurduğunu açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Haberler.com
500

'Kocan seni aldatsa affeder misin?' sorusuna verdikleri cevap olay oldu

"Aldatma" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

İsrail askerlerinden skandal görüntü
Ne ABD ne de İsrail! Kim, Güney Kore'yi 'en düşman devlet' ilan etti

Ne ABD ne de İsrail! Kim "en düşman devleti" ilan etti
'Kocan seni aldatsa affeder misin?' sorusuna verdikleri cevap olay oldu

"Aldatma" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

Olası derbinin tarihi değişti
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı