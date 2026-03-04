Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe, Suriye Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, bölgede artan gerilimlerin istikrar ve güvenlik üzerindeki etkilerini ele aldı. Diyalog ve siyasi çözümün önemine vurgu yapıldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, son dönemde bölgede tırmanan gerilimin istikrar ve güvenliğe etkilerininin ele alındığı belirtildi.

Artan gerilimlerden duyduğu endişeyi dile getiren Dibeybe'nin diyaloğun ve siyasi çözümün öncelenmesinin ve ilgili taraflar arasında müzakere masasına geri dönülmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Şara'nın da Libya'nın Suriye'ye ve egemenliğine yönelik destekleyici tutumunu takdir ettiğini dile getirerek, bu kritik aşamada Arap devletleri arasında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı aktarıldı.

Dibyebe'nin Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmede de, Libya'nın Irak'ın istikrarına verdiği desteği ve güvenliğine yönelik herhangi bir ihlali reddettiğini aktardığı belirtildi.

Sudani'nin ise Libya'nın Irak'a ve egemenliğine yönelik destekleyici duruşunu takdir ettiğini bildirerek, mevcut gerilimleri kontrol altına almak için ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
