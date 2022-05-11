Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, petrol üretiminin başlamasından memnun

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, ülkedeki önemli petrol ve gaz sahalarının yeniden üretime başlamasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Bakanlık, konuya dair resmi Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, petrol üretiminin siyasi çekişmelerin odağına konulmaması gerektiği belirtilerek, " Libya'nın ve Libyalıların kazanımları her şeyin üstünde tutulmalı." ifadeleri kullanıldı.

Üretime yeniden başlanılmasının petrol üretim altyapısında ve Libya ekonomisinde olumlu yansımaları olacağı vurgulandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Petrol Hilali Bölgesi'ndeki bir grup ise dün görüntülü bir açıklama yayımlayarak 3 haftadan bu yana durdurulan petrol üretiminin yeniden başladığını bildirmişti.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.