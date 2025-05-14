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Libya'nın Trablus Şehrinde Silahlı Çatışmalar Yeniden Başladı

Libya'nın Trablus Şehrinde Silahlı Çatışmalar Yeniden Başladı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta çeşitli bölgelerde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden alevlendi. Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar durdu, Libya Kızılayı alarm durumuna geçti. Birleşmiş Milletler, sivillerin hayatının tehlikeye atılmasından endişe duyuyor ve ateşkes çağrısı yapıyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Trablus'un Ayn Zara, Ras Hasan ve Bin Aşur bölgelerinde silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ediyor.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durdu.

Bu arada Libya Kızılayı'nın Trablus şubesi alarm seviyesini maksimuma çıkardığını, Trablus Üniversitesi ise eğitime yeniden ara verildiğini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarında çatışmaların Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle "Rada" adlı milis güçleri arasında yaşandığı bilgileri yer aldı.

UNSMIL'den sivillerin bulunduğu bölgelerde ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Trablus'ta yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde iki gecedir tırmanan şiddetten ve sivillerin hayatlarının tehlikeye atılmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında 12 Mayıs'ta, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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