Haberler

Libya'nın Güneyinde 2.000'den Fazla Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, insan kaçakçılığına karşı 2.000'den fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı. Operasyon, güvenliğin artırılması ve yasadışı göçün önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

TRABLUS, 4 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde güvenlik güçlerinin salı günü sabah saatlerinde ortaklaşa düzenlediği operasyonda 2.000'den fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Sebha Güvenlik Müdürlüğü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Trablus'un yaklaşık 750 kilometre güneyinde yer alan kentteki operasyonun güvenliğin güçlendirilmesi, insan kaçakçılığı şebekelerinin dağıtılması ve yasadışı göçün önlenmesine yönelik süren çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini ve kent merkezinde ve çevre mahallelerde göçmenlerin toplandığı noktaların hedef alındığını belirtti.

Operasyona ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşan güvenlik yetkilileri, kamu düzeninin yeniden sağlanması ve bölgede güvenliğin temin edilmesine yönelik operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.

Sahra Altı ve Orta Afrika'dan gelen göçmenler için önemli bir geçiş noktası olan Sebha, Libya'nın güney sınırlarına yakınlığı ve kara kaçakçılığı güzergahlarıyla bağlantısı nedeniyle öne çıkıyor. Sıklıkla bu kente gelen göçmenler, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Libya güvenlik müdürlüğü ve yerel verilere göre, genellikle yılın bu döneminde artış gösteren insan kaçakçılığı faaliyetleri özellikle mart ve nisan ayları öncesinde yoğunlaşıyor. Bu artışın, hava koşullarının iyileşmesi ve denizlerin sakinleşmesiyle birlikte Akdeniz üzerinden tekneyle geçişlerin daha elverişli hale gelmesiyle örtüştüğü ifade ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket