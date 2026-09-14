Haberler

Libya'nın Misrata kentinde özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi

Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı

Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den sürpriz hamle! Kurultay sürecinin önü açıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Fenomen gelin adliyeye böyle sevk edildi! Şal detayına dikkat
Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı

Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu