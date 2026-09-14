Libya'nın Misrata kentinde özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi
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- Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı
Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.
Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.
Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA