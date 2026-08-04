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Libya'da silahlı çatışma: Sokağa çıkma yasağı

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- Libya Kızılayı Surman Şubesi, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı - Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi de vatandaşların güvenliği için Zaviye kenti sahil yolundan uzak durmaları çağrısı yaptı

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Surman ve Zaviye kentlerinde silahlı gruplar arasında patlak veren çatışma nedeniyle vatandaşlara "sokağa çıkmama" uyarısı yapıldı.

Libya Kızılayı Surman Şubesinden yapılan açıklamada, başkentin yaklaşık 70 kilometre batısındaki kentte alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, çatışan taraflara "acil durum ekiplerinin hareket özgürlüğü için güvenli insani koridorlar açmaları" çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Surman kenti genelinde vatandaşlara sokağa çıkmaması ve açık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan sosyal medyadaki paylaşımlarda, Surman'daki hapishane çevresinde çatışmaların yaşandığı ve mahkumların kaçtığı görüntüler yer aldı.

Libya medyasında ise Surman'daki çatışmalarda ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Surman Belediyesinden yapılan açıklamada, güvenlik riski nedeniyle tüm belediye birimlerinde çalışmaların durdurulduğu aktarıldı.

Libya Ambulans ve İlk Yardım Biriminden yapılan açıklamada, Trablus'un yaklaşık 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında çatışmalar çıktığı, vatandaşların sahil yolunu kullanmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamalarda çatışmaların nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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