Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda gösteriler başladı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda gösteriler başladı
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Libya'nın başkenti Trablus'taki olayların ardından Şehitler Meydanı'nda çeşitli gruplar gösteri düzenliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'taki olayların ardından Şehitler Meydanı'nda çeşitli gruplar gösteri düzenliyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından başkentteki Şehitler Meydanında yüzlerce kişi toplandı.

Göstericiler hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Anayasa referandumu istiyoruz.", "Libya sokağından şeffaf genel ve başkanlık seçimleri istiyoruz." yazılı dövizler taşıdı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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