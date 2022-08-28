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Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi

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Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı.

Kaynak: AA / Hamza Al Ahmar - Güncel

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