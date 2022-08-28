Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda ölü sayısı 32'ye yükseldi Güncel Haberler Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı. Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'ta dün sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasındaki şiddetli çatışmalarda ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 159'a çıktı. Güncel Kaynak: AA / Hamza Al Ahmar Tripoli Libya Güncel Haberler

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