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Libya'nın başkenti Trablus'ta Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

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Libya'nın başkenti Trablus'taki sembolik meydan Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki sembolik meydan Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Başkentteki Cezayir Meydanı'nda yer alan İslami Davet Camisinde kılınan akşam namazının ardından çok sayıda Libyalı meydanda toplandı.

Filistin ve Libya bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze izzettir" sloganları ve tekbirlerle meydanda yürüdü.

Göstericiler açtıkları büyük Filistin bayrağını taşıyarak Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Başkent Trablus'un sembolik meydanları Cezayir Meydanı ile Şehitler Meydanı'nda her cuma düzenli olarak Gazze'deki Filistinlilere destek gösterisi düzenlenerek maddi yardım toplanıyor.

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Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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