Libya Kıyılarında Göçmen Botu Alabora Oldu: 42 Kayıp

CENEVRE, 12 Kasım (Xinhua) -- Libya kıyıları açıklarında alabora olan bottaki 49 göçmen ve mülteciden 42'sinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nden çarşamba günü yapılan açıklamada Libyalı yetkililerin ülkenin kıyı kenti Zuvare'dan ayrılan botun alabora olması üzerine 8 Kasım'da El Buri Petrol Sahası yakınlarında arama ve kurtarma operasyonu düzenlediği belirtildi.

Kazadan kurtulan kişilerin ifadesine göre bot 3 Kasım'da Zuvare'den yola çıktı. Yaklaşık 6 saat sonra botun motorunda yüksek dalgalar nedeniyle arıza meydana gelmesi üzerine tekne alabora oldu ve tüm yolcular denize savruldu.

6 gün boyunca denizde sürüklenen bottan 4'ü Sudanlı, 2'si Nijeryalı ve biri Kamerunlu olmak üzere 7 kişi kurtarıldı. Örgütün açıklamasında 29'u Sudanlı, 8'i Somalili, 3'ü Kamerunlu ve 2'si Nijeryalı toplam 42 kayıp göçmenin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Örgütün Kayıp Göçmenler Projesi'nin açıkladığı verilere göre bu yılın başından bu yana Orta Akdeniz'de 1.000'in üzerinde göçmen ve mülteci hayatını kaybetti.