Haberler

Libya Kıyılarında Göçmen Botu Alabora Oldu: 42 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın Zuvare kıyılarından yola çıkan göçmen botu alabora oldu. 49 göçmenden 42'sinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kurtulan 7 kişi, yüksek dalgalar nedeniyle botun arızalandığını bildirdi. Bu yıl Orta Akdeniz'de 1.000'in üzerinde göçmen ve mülteci hayatını kaybetti.

CENEVRE, 12 Kasım (Xinhua) -- Libya kıyıları açıklarında alabora olan bottaki 49 göçmen ve mülteciden 42'sinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nden çarşamba günü yapılan açıklamada Libyalı yetkililerin ülkenin kıyı kenti Zuvare'dan ayrılan botun alabora olması üzerine 8 Kasım'da El Buri Petrol Sahası yakınlarında arama ve kurtarma operasyonu düzenlediği belirtildi.

Kazadan kurtulan kişilerin ifadesine göre bot 3 Kasım'da Zuvare'den yola çıktı. Yaklaşık 6 saat sonra botun motorunda yüksek dalgalar nedeniyle arıza meydana gelmesi üzerine tekne alabora oldu ve tüm yolcular denize savruldu.

6 gün boyunca denizde sürüklenen bottan 4'ü Sudanlı, 2'si Nijeryalı ve biri Kamerunlu olmak üzere 7 kişi kurtarıldı. Örgütün açıklamasında 29'u Sudanlı, 8'i Somalili, 3'ü Kamerunlu ve 2'si Nijeryalı toplam 42 kayıp göçmenin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Örgütün Kayıp Göçmenler Projesi'nin açıkladığı verilere göre bu yılın başından bu yana Orta Akdeniz'de 1.000'in üzerinde göçmen ve mülteci hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.