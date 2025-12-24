Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Genelkurmay Başkanı Haddad için taziye mesajı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden ülkesinin Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Menfi'nin taziye ve başsağlığı mesajı yayımlandı.

Menfi, mesajında, Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindeki heyetin düşen uçakta hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Konsey Başkanı Menfi, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki resmi bir görevden başkent Trablus'a dönerken meydana gelen trajik bir kaza ve yürek burkan olay sonucu acı kayıpları nedeniyle Libya halkının tümüne en derin taziyelerimizi ve içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bingazi'deki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de bir taziye mesajı yayımlayarak düşen uçakta hayatını kaybeden başta Haddad olmak üzere Libya askeri heyetinin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindekilerin Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etmişti.