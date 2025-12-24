Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya Askeri Heyetini Taşıyan Uçağın Enkazının Bulunduğu Bölgede

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ı taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, enkazın bulunduğu bölgeye gitti.

Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

