Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı taşıyan uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen nedenle Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü.

Orgeneral Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.

Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi.

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu olması nedeniyle aramaları yaya olarak yürüten ekipler, uçağın enkazına ulaştı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda bir müddet iptal edilen uçuşlara yeniden izin verildiği öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından Bekir Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını ve hızla olay yerine geldiklerini söyledi.

Ekiplerle birlikte alanda arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden Taner, bir süre sonra enkaza ulaştıklarını anlattı.