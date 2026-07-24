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Libya genelinde elektrik kesintileri sürüyor

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Libya’nın başkenti Trablus başta olmak üzere ülke genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.

Libya'nın başkenti Trablus başta olmak üzere ülke genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.

Ülkenin batısında, Trablus ve Misrata ile diğer kentlerde gün içinde 4-5 saatlik elektrik kesintileri yaşandı. Doğuda ise başta Bingazi olmak üzere birçok kentte genel elektrik kesintisine gidildi.

Sıcaklıkların 45 dereyece kadar ulaştığı Libya'da elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, 1350 megavatlık bir kayıp nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, Elektrik Şirketini denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Temmuz ayının başından beri Libya'nın batı ve doğu kesimlerinde gün aşırı tekrar eden yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor.

Dibeybe, iktidarının ilk yıllarında elektrik kesintilerinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak sektöre ciddi yatırım yapmış ve ülke genelinde yaklaşık 3 yıldır elektrik kesintisi yaşanmıyordu.

Kaynak: AA
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