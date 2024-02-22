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Libya: "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir"

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Uluslararası Adalet Divanı'nda Libya'yı temsilen konuşan Profesör Ahmed El Jahani, 'Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir' dedi. Libya'nın UAD'deki konuşmasında, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü duruşmaları devam ediyor.

- Libya : "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir"

LAHEY - Uluslararası Adalet Divanı'nda Libya'yı temsilen konuşan Profesör Ahmed El Jahani, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Libya söz aldı. Libya'yı temsilen konuşan Profesör Ahmed El Jahani, UAD'nin İsrail işgali konusunda yargı yetkisine ve tavsiye niteliğinde görüş bildirme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Mahkemenin tüzüğünün BM Genel Kurulu'nun talebi üzerine mahkemenin herhangi bir hukuki sorun hakkında görüş bildirme yetkisine sahip olduğunu belirttiğini aktaran El Jahani, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, İsrail'in aksi yöndeki iddialarına rağmen işgal altındaki Filistin toprakları için geçerlidir. Güç tehdidi veya kullanımına karşı yasak BM Şartı'nda yer almaktadır ve uluslararası hukuk düzeninin temel taşıdır. Kendi geleceğini tayin hakkı, çağdaş uluslararası hukukun temel ilkelerinden biridir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Filistin İsrail Libya Güncel Haberler

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