Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden 'Yol Haritası' İncelemesi için Komisyon Kararı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, BM Libya Destek Misyonu Başkanı Hanna Tetteh'in sunduğu 'Yol Haritası'nı incelemek için bir komisyon kurma kararı aldı. Oturumda, doğudaki Temsilciler Meclisi'nin tek taraflı eylemleri ele alındı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh'in hazırlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu "Yol Haritası"nı incelemek üzere bir komisyon kurulmasına karar verdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Başkan Muhammed Tekale'nin başkanlığında gerçekleştirilen resmi oturumda konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Oturumda, UNSMIL Başkanı Tetteh'in hazırladığı "Yol Haritası"nın incelenmesi için bir komisyon kurulacağı ve üyelerinin Devlet Yüksek Konseyi üyeleri arasından seçileceği belirtildi. Komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporu Konseye sunacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin tek taraflı eylemlerine değinilerek, özellikle askeri ve güvenlik görevlilerinin atanması konusunda Suhayrat'ta imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'nın ihlal edildiği vurgulandı.

Konsey, söz konusu kararların reddedilerek "geçersiz sayıldığını" bildirdi. Açıklamada, üyelerin anayasa bildirgesi ve değişiklikleri ile başta Suhayrat Anlaşması olmak üzere diğer mutabakatlara riayet edilmesinin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mohammed Ertima - Güncel
