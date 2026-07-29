Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Muhammed Tekale seçildi

Libya'da Temsilciler Meclisinin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyinin başkanlığına yeniden Muhammed Tekale seçildi.

Devlet Yüksek Konseyi üyelerinin oy kullandığı başkanlık seçimi, Libya Ulusal Televizyonu'ndan canlı yayınlandı.

Oylamaya katılan 138 üyeden 80'inin oyunu alan mevcut Başkan Tekale, yeniden Devlet Yüksek Konseyi Başkanı oldu. Seçimde Tekale'nin en yakın rakibi Kasım Kazıt 56 oy alırken, 2 de boş oy kullanıldı.

Tekale, her yıl yapılan Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı seçimini art arda dördüncü kez kazanmış oldu.

Libya'da "yasama erki", Temsilciler Meclisi ile onun üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyinden oluşuyor. Özellikle tartışmalı konularda, Devlet Yüksek Konseyinin istişari onayı olmadan Temsilciler Meclisi kanun çıkaramıyor.

Kaynak: AA