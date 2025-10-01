Libya'daki Sel Felaketinde 25 Kişinin Kimliği Tespit Edildi

Libya'nın Derne kentinde 2023'te yaşanan selde iki barajın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden 25 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürlüğünden, Derne'deki baraj faciasında bulunan cesetlerden alınan DNA örneklerinin eşleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bilim kurulunun 25 kişinin daha kimliğini tespit ettiği kaydedilen açıklamada, DNA eşleşmelerinin savcılığa bildirildiği aktarıldı.

DNA eşleşmelerinde kimliği tespit edilen 25 kişinin isim listesi paylaşılan açıklamada, kimliği belirlenen bir kişinin Suriyeli diğerlerinin Libyalı olduğu belirtildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürlüğü 14 Ağustos'ta, Derne'deki sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit edildiğini duyurmuştu.