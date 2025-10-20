Haberler

Libya'da Yerel Seçim Süreci Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'da 11 kentte yerel seçimler için seçmen kayıt süreci başladı. Seçmen kaydı 2 Kasım'da sona erecek ve ilk oy verme işlemleri Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.

Libya'da aşamalı olarak farklı tarihlerde yapılan yerel seçimler için aralarında Bingazi ve Tobruk'un da bulunduğu 11 kentte seçim süreci başladı.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, üçüncü aşamada yer alan 11 kentte seçmenlerin kayıtlarının alınmaya başladığı belirtildi.

Bingazi, Tobruk ve Sirte gibi ülkenin doğusundaki büyük kentlerin de yer aldığı 11 merkezde seçmen kayıt sürecinin 2 Kasım'da son bulacağı ve Ocak 2026'da seçmenlerin sandık başına gideceği aktarıldı.

Libya'da yerel seçimler üç aşamada yapılıyor

Libya'da yerel seçimler 143 kentteki belediyelerin görev süreleri tamamlandıkça üç farklı tarihte yapılıyor.

Seçimlerin birinci aşamasındaki kentlerde seçmenler 16 Kasım 2024'te, ikinci aşamasındaki kentlerde 16 Ağustos'ta sandık başına gitmişti.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.