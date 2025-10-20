Libya'da Yerel Seçim Süreci Başladı

Libya'da aşamalı olarak farklı tarihlerde yapılan yerel seçimler için aralarında Bingazi ve Tobruk'un da bulunduğu 11 kentte seçim süreci başladı.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, üçüncü aşamada yer alan 11 kentte seçmenlerin kayıtlarının alınmaya başladığı belirtildi.

Bingazi, Tobruk ve Sirte gibi ülkenin doğusundaki büyük kentlerin de yer aldığı 11 merkezde seçmen kayıt sürecinin 2 Kasım'da son bulacağı ve Ocak 2026'da seçmenlerin sandık başına gideceği aktarıldı.

Libya'da yerel seçimler üç aşamada yapılıyor

Libya'da yerel seçimler 143 kentteki belediyelerin görev süreleri tamamlandıkça üç farklı tarihte yapılıyor.

Seçimlerin birinci aşamasındaki kentlerde seçmenler 16 Kasım 2024'te, ikinci aşamasındaki kentlerde 16 Ağustos'ta sandık başına gitmişti.

Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.