Libya'da siyasi süreç için BM himayesinde "yapılandırılmış diyalog" toplantıları başladı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde, Libya'nın çeşitli bölgelerinden 124 kişinin katılımıyla yapılan 'yapılandırılmış diyalog' toplantısının ilki Trablus'ta gerçekleştirildi. Toplantıda kadınların katılım oranı yüzde 35 olarak belirlendi ve Libya'nın siyasi geleceğine dair önemli görüşler paylaşıldı.

Libya'da siyasi sürecin işletilmesi ve seçimlerin yapılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonun ( Unsmıl ) himayesinde ülkenin çeşitli bölgelerinden ve kesimlerinden 124 kişinin katıldığı "yapılandırılmış diyalog" toplantılarının ilki yapıldı.

Başkent Trablus'ta düzenlen ve Unsmıl'ın canlı yayımladığı toplantıya UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh başkanlık etti.

Tetteh, yapılandırılmış diyaloğun BM Güvenlik Konseyi'nin 2025 tarihli 2796 sayılı kararına dayandığını ve ağustos ayında UNSMIL tarafından BMGK'ya sunulan "yol haritasının" temel bir ayağı olduğunu belirtti.

Toplantının, Libya toplumunun daha geniş kesimlerinin ulusal eylem planının ve ülkenin geleceğinin şekillendirilmesine katılmasını sağlayan kapsayıcı bir platform sağladığını aktaran Tetteh, şunları kaydetti:

"Yapılandırılmış diyalog toplantısına 81 erkek, 43 kadın olmak üzere toplam 124 kişi katıldı. Çeşitli kültürel grupların temsilcileri ve engelli bireylerin de dahil olduğu toplantı, Libya toplumunun görüşlerini sunması için çok önemli bir toplantı."

Kadınlar katılımcıları yüzde 35'inin oluşturuyor

Tetteh, kadınların toplantıya katılanların yüzde 35'ini oluşturduğunu, katılımın Libya toplumunun zengin çeşitliliğini yansıttığını ve her katılımcının yönetim, ekonomi, güvenlik, uzlaşma ve insan hakları konularındaki deneyimlerini ve bakış açılarını paylaştığını ifade etti.

Ağustos ayında Tetteh, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Libya krizini çözmek için bir "yol haritası" açıklamıştı.

UNSMIL'in belirlediği yol haritasında, yapılandırılmış diyalogların yapılması ve Libya'da seçimlerinin en fazla 18 ay içinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
