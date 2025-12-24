Libya, Genelkurmay Başkanı ve Beraberindeki Heyetin Hayatını Kaybetmesi Üzerine Üç Günlük Yas İlan Etti

(ANKARA)- Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad ve beraberindeki üst düzey askeri yetkililerin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi üzerine üç günlük resmi yas ilan etti.

Libya'da milli yas ilan edildi. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad ve Libya heyetinin hayatını kaybetmesinin ardından yayımlanan resmi açıklamada, "Hükümet, ülke genelinde üç gün süreyle resmi yas ilan edildiğini, bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini ve resmi kutlama etkinliklerinin durdurulacağını duyurur" ifadelerine yer verildi.

Hükümet, Korgeneral el-Haddad'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Garbil ve Askeri İmalat Kurumu Müdürü Tuğgeneral Mahmud el-Kutavi'nin de ölümlerini teyit etti. Kazada ayrıca Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab ve askeri fotoğrafçı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub'un da yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Yapılan açıklamada hayatını kaybedenler için "Libya'ya ihlas ve fedakarlıkla hizmet eden seçkin bir grup" ifadeleri kullanıldı.